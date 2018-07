Protest CIDI-jongeren tegen Corbyn loopt mis

Enkele leden van de jongerenorganisatie van het Centrum Informatie en Documentatie Israël, de CIJO, zijn naar eigen zeggen ,,fysiek lastiggevallen” tijdens een bijeenkomst met Labour-leider Jeremy Corbyn in Den Haag. Voorzitter Hidde van Koningsveld kreeg ,,enkele klappen in zijn nek”, stelt het CIJO.

Van Koningsveld en zijn medestanders waren naar een bijeenkomst in poppodium het Paard gegaan met een spandoek waarop ze Corbyns partij van antisemitisme betichten. ,,Labour: for the many, not the Jew”, stond erop. Die hingen ze tijdens de speech van de Britse politicus op aan het balkon. Dat viel verkeerd bij sommige aanwezigen.

Uiteindelijk brachten beveiligers de demonstranten naar buiten en kwam het niet tot verdere escalatie. PvdA-leider Lodewijk Asscher, die Corbyn donderdag ontving en ook aanwezig was in het Paard, twitterde naar een medewerker van het CIDI dat hij het ,,verschrikkelijk” vindt. ,,Niemand is gerechtvaardigd uit mijn naam geweld te plegen”, aldus Asscher.