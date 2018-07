Groen licht uitbreiding missie Afghanistan

De Tweede Kamer is op de laatste vergaderdag voor het zomerreces akkoord gegaan met de uitbreiding en verlenging van de missie in Afghanistan. Naast de vier regeringspartijen gaven ook GroenLinks, PvdA en SGP hun steun. Tot eind 2021 blijven 160 Nederlandse militairen actief voor de NAVO-missie.

Sinds 2015 trainen en adviseren Nederlandse militairen in Mazar-e-Sharif hogere officieren van het Afghaanse leger en de politie. Daarbovenop gaan zo’n zestig voornamelijk commando’s en mariniers zich bezighouden met de training van een speciale politie-eenheid die terrorisme en georganiseerde misdaad gaat bestrijden.

In de Kamer leven wel zorgen over de gevolgen van de missie voor de paraatheid van de krijgsmacht. Door de terugtrekking uit Mali en verminderde inzet in Irak is er ruimte om de missie in Afghanistan uit te breiden, reageerde minister Ank Bijleveld-Schouten van Defensie.