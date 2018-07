Bewoners van de Wijnhaven in het centrum van Rotterdam zijn dit weekend uren uit hun slaap gehouden door een indringende fluittoon. De toon bleek volgens de politie afkomstig uit een gebouw dat wordt gesloopt.

Omdat de eigenaar niet te bereiken was, is de politie zelf maar op zoek gegaan. Het doorknippen van een draadje bleek de oplossing. ,,De rust is weergekeerd’’, aldus de politie zondagochtend op Twitter.