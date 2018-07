Cao-acties politie, ziekenhuizen en Schiphol

De kans om te maken te krijgen met de gevolgen van een staking of stiptheidsactie is deze maandagochtend wat groter dan anders. Zowel de politie als ziekenhuispersoneel als beveiligers op Schiphol voeren actie voor een betere cao.

Op Schiphol houden beveiligers zich strikt aan hun werkinstructie waardoor de wachtrijen op de luchthaven langer kunnen zijn. Maar niemand zal hierdoor zijn vlucht missen, verzekert de FNV.

In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) beginnen werknemers met stiptheidsacties. Hun collega’s in het UMC Utrecht doen dat dinsdag en personeel in de overige zes academische ziekenhuizen haken volgens FNV Zorg & Welzijn op een later tijdstip aan, als er voor die tijd geen cao ligt. De bond garandeert dat de veiligheid van patiĆ«nten vooropstaat. In het LUMC ondervinden patiĆ«nten op afdelingen als spoedeisende hulp, intensive care, neonatologie en acute psychiatrie maandag geen hinder van acties.

De cao-acties van de politie lijken vooral positief uit te pakken voor hardrijders, foutparkeerders, mensen die in het donker zonder licht rijden en wildplassers. De politiebonden ACP, NPB, ANPV en VMHP hebben afgesproken om niemand op de bon te slingeren. ,,Grove schendingen van de openbare orde en veiligheid” vallen daar niet onder. Bij de politie draait het cao-geschil onder meer om verschil van inzicht over oplossingen die de rooster- en werkdruk moeten verminderen.