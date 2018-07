Moeder hoort vonnis voor dood Sharleyne

De 38-jarige Hélène J. hoort maandag of ze wordt veroordeeld voor het doden van haar achtjarige dochter Sharleyne. Het meisje werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 gevonden bij de flat in Hoogeveen waar ze met haar moeder woonde. Ze was vanaf de tiende verdieping naar beneden gevallen.

Het openbaar ministerie heeft tien jaar gevangenisstraf tegen J. geëist, omdat ze haar kind naar beneden zou hebben gegooid. Daarvoor zou ze de keel van het meisje hebben dichtgeknepen.

J. heeft altijd ontkend dat ze iets te maken had met de val van het kind en haar dood.

De vader van Sharleyne heeft in het strafproces 100.000 euro smartengeld geëist. Volgens het OM moet dit bedrag worden beperkt tot 30.000 euro.