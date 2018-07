Politie voert actie voor betere cao

Foutparkeerders, hardrijders, wildplassers en fietsers zonder licht hoeven de komende tijd niet bang te zijn voor een bekeuring. De leden van de politiebonden voeren vanaf maandag actie door veelal geen prent uit te schrijven maar alleen te waarschuwen. Alleen voor ,,grove schendingen van de openbare orde en veiligheid” geldt een uitzondering.

De politiebonden ACP, NPB, ANPV en VMHP hebben alle zogeheten basisteams, die het dagelijkse politiewerk doen, opgeroepen om mee te doen aan de actie.

Politiemensen zijn boos dat de werkgever in hun ogen niet de juiste oplossing zoekt om de rooster- en werkdruk omlaag te krijgen. Tijdens bijeenkomsten van de bonden in de afgelopen weken bleek dat veel politiepersoneel zich gestraft voelt door de voorstellen van de korpsleiding. Vooral de flexibilisering die de leiding wil, met onder meer onbetaalde pauzes en het schrappen van nachtdienstontheffing, is veel agenten in het verkeerde keelgat geschoten.