Personeel Leids UMC trapt cao-acties af

Werknemers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) beginnen maandag met zogeheten stiptheidsacties. Daarmee willen ze betere arbeidsvoorwaarden afdwingen. Vanaf dinsdag voeren ook hun collega’s van het UMC Utrecht actie. Medewerkers van de overige zes academische ziekenhuizen zullen later aanhaken, heeft FNV Zorg & Welzijn aangekondigd.

Aanleiding voor de acties zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. In totaal vallen daar zo’n 60.000 mensen onder. De medewerkers eisen ,,meer waardering en respect” en loonsverhoging. Verder moet er volgens hen nodig iets worden gedaan aan de werkdruk. Door personeelstekorten is het ,,eerder normaal dan uitzonderlijk geworden” om overuren te draaien, stelt FNV.

In Leiden en Utrecht willen de vakbonden de acties ruim een maand laten duren. ,,PatiĆ«ntveiligheid staat in alle gevallen voorop”, garandeert de bond. Medewerkers gaan zich wel strikt aan hun formele schema houden. Dat betekent dat ze in principe geen overwerk doen, gebruikmaken van al hun pauzes en dat ze roosterwijzigingen op korte termijn niet accepteren.

Op afdelingen als de spoedeisende hulp, intensive care, neonatologie en acute psychiatrie maken de medewerkers altijd hun werk af.