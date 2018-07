Politiebonden voeren actie ‘zolang als nodig’

De acties van de politiebonden voor een betere cao gaan door ,,zolang als nodig is”. Vanaf maandag schrijven vakbondsleden in de zogeheten basisteams, die het dagelijkse politiewerk doen, geen bekeuring uit maar volstaan ze met een waarschuwing.

,,Er is een kans dat we de acties gaan opschroeven. Nu gaat het alleen om de basisteams, maar als we ook de collega’s van verkeershandhaving oproepen worden er echt bijna geen bekeuringen meer geschreven”, zei een woordvoerder van de bond ACP. Ook de NPB, ANPV en VMHP zijn betrokken.

Hoeveel agenten er precies meedoen aan de actie is niet bekend.

Intussen zijn er geen contacten tussen de bonden en het ministerie van Justitie en Veiligheid. ,,We hebben de acties aangezegd, maar verder is er geen contact.”

Politiemensen zijn boos dat de werkgever in hun ogen niet de juiste oplossing zoekt om de rooster- en werkdruk omlaag te krijgen.