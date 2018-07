Advocaat blij met ‘terechte’ vrijspraak J.

De advocaat van de moeder van Sharleyne vindt de vrijspraak van de rechtbank in Assen voor zijn cliënte terecht. ,,Ik ben blij met de afweging die de rechtbank heeft gemaakt. Net als ik zelf al had bepleit, vindt de rechtbank ook dat er geen bewijs is voor haar schuld”, zei advocaat Paul van Jaarsveld.

Hij wilde niet zeggen hoe zijn cliënte Hélène J. reageerde toen hij haar het nieuws vertelde. Ook wil hij niet kwijt waarom zij ervoor had gekozen om maandag niet aanwezig te zijn bij de uitspraak.

Van Jaarsveld zei in antwoord op vragen dat hij overtuigd is van haar onschuld. ,,Maar eigenlijk wil ik daar als advocaat nooit iets over zeggen”. De raadsman zei zich de vreugde bij de familie van J. ook goed te kunnen voorstellen, hoe triest deze zaak ook is.

In ieder geval komt zijn cliënte maandag al vrij uit voorarrest. Hij hoopt dat ze nu tot rust kan komen en kan gaan verwerken wat er allemaal is gebeurd. ,,Het is nu drie jaar geleden. Maar ze heeft nooit rust gekregen. Telkens werd die weer verstoord door berichten in de media, of die nu juist waren of niet. Ook werd ze lastiggevallen.”