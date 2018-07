Barneveld start campagne voor vaccineren

Alle ouders van pasgeboren baby’s in Barneveld krijgen vanaf september een speciaal vaccinatiegesprek met een jeugdarts van de GGD. Het gesprek maakt deel uit van een campagne waarmee Barneveld probeert om de vaccinatiegraad in de gemeente te verbeteren. Recent bleek uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat in Barneveld en Neder-Betuwe de minste kinderen worden ingeënt.

Landelijk wordt meer dan 90 procent van de kinderen ingeënt tegen infectieziekten als kinkhoest, mazelen, bof en rode hond. In Barneveld krijgt maar 69,3 procent van de kinderen die prikken en de deelname daalt. Volgens de gemeente komt dat enerzijds omdat in de Gelderse gemeente veel bevindelijk gereformeerden wonen, die op religieuze gronden bezwaar hebben tegen vaccinaties. Anderzijds zijn er net als elders in het land meer ouders die om andere redenen tegen de prikken zijn.

Barneveld gaat ook informatie plaatsen op internet en folders uitdelen over het belang van inenten, aldus B en W dinsdag in antwoord op politieke vragen. Begin volgend jaar wordt bekeken of de campagne succes heeft.