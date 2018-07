Drie Nederlanders in Aviodrome-vliegtuig

In het vliegtuig dat is neergestort in Zuid-Afrika zaten drie Nederlanders, allen medewerkers van luchtvaartmuseum Aviodrome. Hoe zij er aan toe zijn, kan de woordvoerster van Aviodrome nog niet zeggen.

Zij weet alleen dat het toestel tijdens het opstijgen voor een testvlucht is neergestort. De prioriteit ligt nu bij de veiligheid van alle betrokkenen, aldus de zegsvrouw. Aan boord waren volgens haar negen mensen. Behalve de drie Nederlanders waren dat twee Australische piloten en Zuid-Afrikaanse technici. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.

Het toestel zou binnenkort naar het Aviodrome in Nederland komen.