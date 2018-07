Gecrashte Convair 340 iconisch toestel

De in Zuid-Afrika gecrashte Convair 340 uit 1954 was door de Zuid-Afrikaanse eigenaar, Rovos Rail, geschonken aan luchtvaartmuseum Aviodrome. Na de nodige technische werkzaamheden zou het historische toestel deze zomer dwars door Afrika en Europa naar haar nieuwe thuisbasis Aviodrome op Lelystad Airport vliegen.

De kosten van 350.000 euro voor het gereed maken van het vliegtuig, de aankoop van diverse reserveonderdelen en overtocht, waren voor rekening van Aviodrome. De komst van de Convair was een zeer welkome uitbreiding op de collectie vliegende vliegtuigen zegt Aviodrome, ,,omdat dit iconische toestel de opkomst van het (massa)toerisme typeert”.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond de behoefte aan toestellen die meer passagiers over grotere afstanden en met meer comfort konden vervoeren. Dit comfort werd gerealiseerd door de drukcabine, waardoor bijvoorbeeld boven slecht weer gevlogen kon worden.

KLM had 24 toestellen van dit type in dienst vanaf 1948. Door dit grote succes nam het Martin’s Air Charter, opgericht in 1958, een toestel over en voegde later nog zo’n toestel toe aan de vloot.

Het Zuid-Afrikaanse Rovos Rail bood tot en met 2009 luxe ‘air safari’s’ aan in een Convair over het zuiden van Afrika. Dit deden ze in combinatie met georganiseerde treinreizen. Door diverse omstandigheden werd het toestel overbodig voor Rovos Rail en stond het te koop. In maart 2018 werd duidelijk dat de eigenaar de Convair een goede toekomst wilde bieden en daarom besloot hij het toestel te schenken aan Aviodrome.