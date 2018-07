Kanker oorzaak van eenderde van sterfgevallen

Kanker was vorig jaar opnieuw de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. In 2017 stierven 47.000 mensen aan kanker. Dat is eenderde van alle 150.000 sterfgevallen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aan hart- en vaatziekten overleed ongeveer 25 procent.

De doodsoorzaken verschillen sterk per leeftijdsgroep, meldt het CBS. Bij 30- tot 80-jarigen is kanker de meest voorkomende doodsoorzaak. 80-plussers sterven het vaakst door hart- en vaatziekten (30 procent). Bij jongeren tussen 15 tot 30 jaar was een niet-natuurlijke dood, zoals ongevallen en zelfdoding, met 53 procent de meest voorkomende doodsoorzaak.

Van de 149.000 inwoners van Nederland die in 2016 overleden, stierf 30 procent aan kanker en 26 procent aan hart- en vaatziekten.