Raadgevend referendum nadert einde

Het raadgevend referendum nadert zijn einde. De Eerste Kamer zal de omstreden volksraadpleging dinsdag zo goed als zeker wegstemmen, nadat een nipte meerderheid in de Tweede Kamer dat eerder dit jaar al had gedaan.

Ook in de Senaat heeft de regeringscoalitie van vier partijen een krappe meerderheid (38 van de 75 zetels). Daarnaast ziet ook oppositiepartij SGP (twee zetels) niets in het raadgevend referendum.

De senatoren hebben vorige week uitvoerig over de afschaffing gedebatteerd. Vooral D66 kreeg het te verduren van tegenstanders van afschaffing. Zij verweten D66 principes te laten varen, want de partij was groot voorstander van het raadgevend referendum.

Maar samen met de andere coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie is afgesproken een streep te zetten door het raadgevend referendum. Het heeft ,,niet gebracht wat ervan werd verwacht”.

De twee raadgevende referenda die er zijn geweest, waren steeds een tegenslag voor de regering. Zowel het referendum over verdere samenwerking met Oekraïne als dat over de nieuwe inlichtingenwet Wiv werd gewonnen door tegenstanders.

De stemming is op de laatste vergaderdag van de Eerste Kamer voor de zomerpauze (reces). De Senaat komt op 11 september weer bijeen. De Tweede Kamer hield er vorige week al mee op, en begint weer op 4 september.