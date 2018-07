Raadgevend referendum afgeschaft

Het raadgevend referendum is afgeschaft. De Eerste Kamer heeft de omstreden volksraadpleging dinsdag weggestemd, nadat een nipte meerderheid in de Tweede Kamer dat eerder dit jaar al had gedaan.

Ook in de Senaat was een er een krappe meerderheid (van de 75 zetels). Behalve de 38 senatoren van de vier regeringspartijen stemde ook oppositiepartij SGP (twee zetels) voor het schrappen van het referendum.

In hun regeerakkoord spraken VVD, CDA, D66 en ChristenUnie af een streep te zetten door het raadgevend referendum omdat het niet heeft gebracht ,,wat ervan werd verwacht”. Van de vier regeringspartijen was alleen D66 voorstander van dit referendum.

De hele D66-fractie stemde uiteindelijk voor afschaffing. Volgens fractievoorzitter Hans Engels kleven er te veel problemen aan het referendum om het te handhaven. ,,Dat ligt aan het niet bindende karakter”, zei hij voorafgaand aan de hoofdelijke stemming.

Verantwoordelijk minister en D66’er Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) zei niet weemoedig te zijn over de afschaffing. ,,We zitten samen in de coalitie en houden ons aan de afspraken.” Volgens haar is de afschaffing een ,,heel zorgvuldig proces” geweest.

,,We gaan nadenken over een instrument dat wel goed werkt”, aldus Ollongren. Het raadgevende karakter van het referendum was een ,,groot nadeel”. Eind dit jaar komt de staatscommissie onder leiding van oud-vicepremier Johan Remkes met advies hoe de democratie in de toekomst kan worden versterkt. In een tussenrapport liet de commissie weten wel wat in een bindend correctief referendum te zien.

De twee raadgevende referenda die er zijn geweest, waren steeds een tegenslag voor de regering. Zowel het referendum over verdere samenwerking met Oekraïne als dat over de nieuwe inlichtingenwet Wiv werd gewonnen door tegenstanders.

De beweging Meer Democratie die eerder naar de rechter stapte om het raadgevend referendum te behouden, spreekt van ,,een zwarte dag voor de Nederlandse democratie”. Zij laat in een reactie op Twitter weten de strijd voor het referendum te zullen voortzetten.