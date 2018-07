Personeel UMC Utrecht in actie voor betere cao

Honderden werknemers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht voerden dinsdag actie voor betere arbeidsvoorwaarden. ,,Het was volle bak. Heel veel boze mensen, de sfeer wordt steeds grimmiger”, zegt Elise Merlijn, vakbondsbestuurder bij FNV.

Ook in Maastricht werd actie gevoerd. Een dag eerder begonnen de collega’s van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) met de stiptheidsacties in universitaire ziekenhuizen. De medewerkers hielden zich strikt aan hun werktijden en namen collectief lunchpauze in de hal van het ziekenhuis. Volgende week dinsdag is het de beurt aan het AMC in Amsterdam.

Aanleiding voor de acties zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De medewerkers eisen ,,meer waardering en respect” en loonsverhoging. ,,Werkgevers bieden te weinig. Puur minachting naar het personeel”, zegt Merlijn van FNV.