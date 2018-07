50 miljoen extra voor aanpak onveilige overweg

Het kabinet trekt 50 miljoen euro extra uit voor het beveiligen van gevaarlijke spoorwegovergangen. Ook sommige onbewaakte overwegen die maar toegang geven tot een of twee huizen komen in het vervolg in aanmerking, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

Het geld voor onveilige spoorovergangen is op, maar ze zijn nog lang niet allemaal aangepakt. Daarom legt Van Veldhoven 25 miljoen euro bij voor de gevaarlijkste bewaakte overwegen van het land en 25 miljoen voor openbare onbewaakte overwegen.

Dat laatste bedrag is, op aandringen van de Tweede Kamer, ook bedoeld voor dertig zogenoemde huisaansluitingen. Deze particuliere overgangen worden wel degelijk heel geregeld gebruikt, ook door mensen die geen weet hebben van het gevaar, en zijn daarmee net zo riskant als openbare overwegen.

Over drie jaar is het leeuwendeel van de openbare onbewaakte spoorovergangen beveiligd, verwacht spoorbeheerder ProRail. Datzelfde geldt voor de helft van de gevaarlijke huisaansluitingen. ProRail zegt afspraken te hebben gemaakt met alle betrokken partijen over het opheffen van de gevaarlijke overwegen. De spoorbeheerder hoopt dat ook snel te kunnen doen met de huisaansluitingen.

Er zijn nog 113 openbare onbewaakte overwegen in Nederland, voornamelijk in het noordoosten van het land. ProRail hoopt dat het er aan het eind van dit jaar zeker 33 minder zullen zijn. Er wordt beveiliging aangelegd of de weg wordt omgeleid naar een bewaakte overweg. Voor wandelaars en vee kunnen spoorbruggetjes worden gebouwd of zogeheten wandelbuizen (een soort grote rioolbuizen) onder het spoor worden geschoven. Ook komt er een proef met een nieuw systeem dat waarschuwt voor aanstormende treinen.

Onbewaakte overwegen zijn niet meer van deze tijd, zegt ProRail. Treinen rijden vaker dan voorheen op hoge snelheid en zijn stiller geworden, en ook het verkeer op de weg is drukker. Daar komt bij dat steeds minder verkeersdeelnemers nog bekend zijn met de onbewaakte overweg, omdat er steeds minder zijn. Levensgevaarlijk dus, en daarom wil ProRail er zo snel mogelijk vanaf.

Vorig jaar gebeurden verschillende ongelukken op zo’n onbewaakte overweg.