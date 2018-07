Extra geld voor strijd tegen onderwereld

Het kabinet trekt 100 miljoen euro extra uit om de verweving van onderwereld en bovenwereld aan te pakken. Dit kondigt minister Ferd Grapperhaus van Justitie aan in het AD. Volgens de minister worden criminelen steeds slimmer. ,,Dus heb je ook meer nodig.”

Het geld moet gebruikt worden om de samenwerking tussen de verschillende partijen te verbeteren. ,,De politie heeft een vermoeden, de belastingdienst weet iets, de fiscale opsporingsdienst. Maar we moeten die puzzelstukken bij elkaar zien te krijgen. En de burgemeesters krijgen meer middelen om panden te sluiten”, zegt de minister.

Grapperhaus zegt dat de onderwereld heeft kunnen oprukken, omdat de politie de afgelopen jaren andere prioriteiten had. ,,Doordat we andere vormen van criminaliteit hebben aangepakt, hebben we ook een slimmere, betere tegenstander gecreĆ«erd.” Volgens de minister woekert criminaliteit als ,,onkruid in je tuin. ,,Je draait je om en ineens zit het tussen je nieuwe planten.”