OM stopt onderzoek mogelijk geweld Marco Kroon

Het Openbaar Ministerie stopt met het onderzoek naar de uitlatingen van Marco Kroon over een incident in Afghanistan waarbij de majoor iemand zou hebben gedood. ,,Het onderzoek biedt weliswaar geen definitief uitsluitsel, maar er zijn geen aanknopingspunten gevonden die de gebeurtenissen uit de melding bevestigen”, aldus het OM.

Kroon verklaarde dat hij in 2007 in Afghanistan bij een geheime operatie is ontvoerd en daarna zijn gijzelnemer heeft gedood. Begin dit jaar heeft Defensie de melding voorgelegd aan het OM.