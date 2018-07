‘Regels nodig voor opslag fietsaccu’s’

Er moeten landelijke regels komen voor de opslag van accu’s. Met name door de populariteit van elektrisch fietsen liggen er veel meer droge accu’s opgeslagen dan bij gemeenten bekend is en dat vormt een veiligheidsrisico.

Dat vindt burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet, die woensdagavond werd overvallen door de mededeling dat er in een bedrijfspand waar brand was geweest ongeveer 6000 accu’s waren opgeslagen. In de loods stonden ook 3000 fietsen met een accu. Accu’s kunnen ontploffen bij brand en zorgen voor verspreiding van giftige stoffen. ,,Wij wisten daar niets van. We weten ook niet of de fietsenfabrikant dat bij ons had moeten melden. Dat moet nader worden uitgezocht.”

Volgens Van de Weerd is ook niet bekend hoe de hulpverlening moet omgaan met een calamiteit met grote aantallen fietsaccu’s. Voor accu’s van auto’s bestaan wel regels. De Nunspeetse burgemeester besloot tot ontruiming van de buurt, totdat donderdagmorgen vroeg duidelijk was dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. De verbrande accu’s liggen in water opgeslagen op de gemeentewerf en worden later vernietigd.