Patricia Paay en Vlemmix naar de rechtbank

Patricia Paay en Johan Vlemmix staan binnenkort in de rechtbank in Den Bosch. Paay eist een schadevergoeding van 30.000 euro van de ondernemer uit Eindhoven die een levensgrote sekspop van haar op de markt wilde brengen.

Deze week besloot de rechtbank beide partijen uit de nodigen voor een zitting, waarvoor binnenkort een datum wordt bepaald. Vlemmix en Paay mogen in de rechtbank allebei hun verhaal doen aan de rechter en argumenten uitwisselen, stelt een woordvoerder van de rechtbank. Tot nu toe bestookten beide partijen elkaar alleen schriftelijk.

Paay stelt dat haar carrière in het slop is geraakt door de geruchtmakende verspreiding van een plasseksvideo en dat Vlemmix dat heeft misbruikt om zijn handel te beginnen. Volgens Vlemmix is daar geen sprake van. De Brabander liet eerder al weten bereid te zijn tot het maken van excuses, maar hij weigert te betalen of te schikken.