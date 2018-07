Veel topsport en stunts op Zwarte Cross

Bezoekers van de Zwarte Cross krijgen deze 21e editie behalve muziek heel wat topsport, stunts en cross voorgeschoteld. De liefhebbers kunnen onder meer tienvoudig wereldkampioen zijspancross Daniel Willemsen verwachten, de finale van de Dutch Masters of Motocross (DMoM) met de Amerikaanse topcoureurs Malcolm Stewart en Justin Starling en de halsbrekende toeren van de rijders in de Globe Of Death.

Op 33 verschillende podia komen ruim 250 bands en duizend theaterartiesten in actie. Op elke centimeter van het 160 hectare terrein is het feest, zegt organisator Feestfabriek AKG (Alles Komt Goed). De line-up omvat onder meer De Dijk, Triggerfinger, Gogol Bordello, Millionaire, Death Alley, Mike Williams, The Band of Heathens, De Motorband en Pé Daalemmer & Rooie Rinus.

Ieder jaar heeft de Zwarte Cross een motto, dit jaar is dat ‘Leven Vóór De Dood’. Daar hoort ook de Levendenherdenking bij. De bezoekers wordt gevraagd om 50 seconden muisstil te zijn, gevolgd door 10 seconden luid gejuich.

De Zwarte Cross is uitverkocht. Er worden van donderdag tot en met zondag 220.000 mensen verwacht.