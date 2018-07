Ahoy opent deuren voor 43e North Sea Jazz

Voor de 43e keer barst vrijdag het North Sea Jazz Festival los. Dit jaar voor de dertiende maal in Rotterdam Ahoy. Vrijdag, zaterdag en zondag staan er 150 acts op vijftien podia.

Het Nederlands Studenten Jazz Orkest trapt vrijdagmiddag af. Verder op het programma onder meer The O’Jays, Kurt Elling, Marcus Miller, Roy Hargrove, Emeli Sandé, Maxwell (als vervanger van D’Angelo die om medische redenen moest afzeggen) en The Roots. Het Metropole Orkest speelt met een oude bekende, de jazzfusionband Snarky Puppy. Samen kregen zij een Grammy voor het album Sylva. Bassist Michael League van Snarky Puppy is deze editie artist in residence en mag dus elke dag optreden met wie hij maar wil.

Thema’s tijdens NSJ zijn onder meer vrouwelijke bandleiders en de nieuwe Britse jazz-generatie. NSJ 2018 verwacht 75.000 liefhebbers.