Zorginstelling onderzoekt incident met taser

Zorginstelling Laurens in Rotterdam laat onderzoek doen naar het incident waarbij de politie vorige week zaterdag een demente bewoner taserde. De politie zette een stroomstootwapen in om de agressieve bejaarde man (73) in bedwang te krijgen. Het incident gebeurde bij de vestiging van Laurens in Rotterdam-Noord.

De zorginstelling heeft op haar website een verklaring geplaatst. ,,Een van de bewoners raakte zo van slag, dat hij gevaarlijk werd voor zichzelf, voor medebewoners en voor de medewerkers. Ondanks diverse maatregelen, slaagden de medewerkers er helaas niet in de bewoner weer rustig te krijgen.” Daarop belden de medewerkers 112.

,,We hebben melding gedaan bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en hebben een extern bureau met relevante expertise gevraagd deze situatie met ons te onderzoeken en evalueren”, aldus Laurens.

De zorginstelling zegt de situatie te betreuren. ,,Hoe moeilijk soms ook, wij proberen altijd het gedrag van onze bewoners met dementie te begrijpen, te begeleiden en escalaties te voorkomen. We zijn in goed overleg met de familie over deze situatie.”

De politie in Rotterdam wil niet zeggen of de agent die het stroomstootwapen tegen de regels heeft gebruikt, nog consequenties kan verwachten. Ook kan een woordvoerster niet zeggen waarom het bijna een week heeft geduurd voor de zaak naar buiten werd gebracht.