‘Automobilisten, gooi geen peuken weg’

Na meerdere bermbranden op zaterdag roept Rijkswaterstaat automobilisten op geen sigarettenpeuken uit rijdende auto’s te werpen. Niet alleen omdat het verboden is, stelt Rijkswaterstaat, ,,maar zeker ook omdat ze met deze droogte snel brand veroorzaken”.

Aanleiding voor de waarschuwing is het ontstaan van diverse bermbranden langs de A9 van en naar Amstelveen, tussen de Brug over het Zijkanaal en knooppunt Rottepolderplein. Die veroorzaakten veel oponthoud.

Omstreeks 13.15 uur ontstonden op de A9 twee bermbranden, meldt de VerkeersInformatieDienst. Eentje daarvan trof de middenberm, de andere de buitenberm in de richting van Amstelveen. De A9 was daardoor tijdelijk helemaal afgesloten. Richting Alkmaar was één rijstrook afgesloten.

Een uur later was het op precies dezelfde plek op de A9 weer raak. Door bluswerk van de brandweer moesten opnieuw twee rijstroken afgesloten worden.

Door het aanhoudende zomerweer drogen de bermen nog verder uit, verwacht Rijkswaterstaat.