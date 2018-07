Zoekactie naar vermiste in plas in Heel

Op de Boschmolenplas in het Noord-Limburgse plaatsje Heel is de brandweer met man en macht op zoek naar een te water geraakt persoon. Meerdere duikteams en vaartuigen worden ingezet. Een woordvoerder van de politie heeft dat bevestigd.

Volgens de Limburgse zender L1 gaat het om iemand die uit een rubberboot is gevallen, kopje onder ging en niet meer boven kwam. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van de jachthaven in Heel. Omdat het een groot watergebied is zijn ook duikteams uit Zuid-Limburg opgeroepen om mee te zoeken.