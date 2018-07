Geen records, wel geslaagde duurzame parade

Het was de bedoeling met de Elfwegentocht zaterdag drie records te breken, maar dat is niet gelukt. ,,Toch hebben we wel een soort record gevestigd, want we hebben de grootste fossielvrije parade ooit gehad”, zegt een woordvoerster van de organisatie.

De parade vormde het sluitstuk van Fossielvrij Friesland, een twee weken durend ‘feest zonder een druppel benzine of diesel’. Voor de optocht was 13 kilometer snelweg tussen Drachten en Leeuwarden afgezet. Er deden meer dan 2000 elektrisch aangedreven vervoermiddelen mee: e-bikes, motoren, auto’s en zelfs een elektrisch vliegtuig dat laag overvloog. Zestig elektrische boten kruisten de weg tegelijkertijd over de Wergeasterfeart.

,,We hebben laten zien dat duurzaam reizen al mogelijk is. Wat we het meeste hoorden van mensen langs de kant was: we horen niets en we ruiken niets”, aldus de woordvoerster.

De bedoeling was om een aantal wereldrecords te vestigen, waaronder de grootste stoet e-auto’s ooit. Daarvoor hadden er meer dan 746 moeten meedoen. En voor een record e-boten hadden er minstens honderd moeten meevaren.