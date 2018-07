Automobilisten massaal tegen verkeer in

In Utrecht hebben zo’n vijftig automobilisten zaterdag voor een gevaarlijke situatie gezorgd. Toen de Leidsche Rijntunnel even dicht was door een ongeluk, draaiden zij hun auto om en reden op de vluchtstrook van een parallelweg terug naar de oprit om zo aan de file te ontsnappen.

,,Vol verbijstering zien wij een stuk of 50 spookrijders op de A2 naar Utrecht voor de Leidsche Rijntunnel”, twitterde Rijkswaterstaat Verkeersinformatie zaterdag over het incident. De dienst publiceerde een foto van het voorval, waarbij te zien is hoe de auto’s in een lange lint naar boven rijden. Daarbij staan enkele auto’s dwars op de rijbaan, omdat ze willen invoegen bij het verkeer op de vluchtstrook.

,,Dit is zeer onverantwoordelijk en levensgevaarlijk gedrag”, zei een woordvoerder van de politie over de situatie. ,,We zijn blij dat hierbij geen ongelukken zijn gebeurd.” De politie greep uiteindelijk in. De verkeerssituatie was dusdanig, dat de politie niet in staat was om bekeuringen uit te schrijven. Of dat later nog gebeurt op basis van kentekengegevens, is nog niet duidelijk.