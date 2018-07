Chaka Khan,Jack DeJohnette en N.E.R.D. op NSJ

Op de podia van het North Sea Jazz Festival staan zondag veel legendes en gelegenheidsduo’s. Het is ook meteen de laatste dag van deze 43e editie. Verliet zangeres Chaka Khan in 2015 nog huilend het NSJ-podium omdat haar stem het had begeven, zondag krijgt ze een nieuwe kans, en wel met het Metropole Orkest.

Zo spelen gitarist John Scofield (1951) en drummer Jack DeJohnette (1942) met de ‘jonkies’ John Medeski (piano) en bassist Scott Colley onder meer werk van hun recente album Hudson. Mike Stern (gitaar, 1953) en Randy Brecker (trompet, 1945) treden op in de Hudson.

Trompettist Ibrahim Maalouf speelt met drievoudig Grammy-winnares Angélique Kidjo en gitarist Anton Goudsmit soleert met het Nationaal Jeugd Jazz Orkest. Ook staat N.E.R.D., de band van Pharrell Williams, op het programma. Het Billy Hart Quartet speelt met saxofonist Joshua Redman.

In totaal zijn 75.000 liefhebbers afgekomen op deze editie van het driedaagse North Sea Jazz Festival. Er speelden 150 acts op de vijftien podia.