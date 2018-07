Een man die zaterdagavond tegen een boom knalde in America, is een maisveld ingevlucht. Door het ongeluk aan de Hofweg van het Limburgse dorp raakten twee inzittenden ernstig gewond. De brandweer moest de twee uit hun benarde positie bevrijden, ze zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De politie kwam de bestuurder op het spoor dankzij getuigen, een politiehelikopter en een politiehond. De man is gewond en eveneens naar het ziekenhuis gebracht.