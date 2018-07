Op de A50 bij Best in Noord-Brabant is zaterdagavond een voetganger geschept door een auto.

Het ongeluk gebeurde rond 23.15 uur. Volgens de politie is de man plotseling de snelweg opgelopen. De man is met verwondingen, onder meer aan zijn been, naar het ziekenhuis gebracht.

Op het nabijgelegen Aquabest vond zaterdag het festival Daydream plaats. Mogelijk ging het om een bezoeker van dit dancefestival.