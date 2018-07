Nieuwe marsleider Vierdaagse liep 25 keer mee

Hoogleraar sanctierecht Henny Sackers, de nieuwe marsleider van de Vierdaagse van Nijmegen, heeft het wandelevenement in zijn bloed zitten. Hij liep zelf 25 keer mee. Als geboren en getogen Nijmegenaar stond hij als klein jongetje al langs de route om, zoals alle kinderen, militairen een handje te geven. Nu hij aan het begin staat van de eerste week waarin hij ,,de baas van de Vierdaagse” is, kriebelt het een beetje. ,,Spanning zoals een voetballer voor de wedstrijd”, zegt hij.

Dinsdag beginnen 47.000 wandelaars uit 84 verschillende landen aan de 102e Vierdaagse. Het wordt mogelijk weer een warme editie, maar daarvoor heeft de Vierdaagse een eigen meteorologisch team. ,,Die kunnen me tot op de straat nauwkeurig vertellen hoe warm, vochtig of winderig het wordt. Op grond daarvan beslissen we of er warmtemaatregelen komen. Het weerbericht voor heel Nederland zegt me niks”, aldus Sackers.

Lopers moeten zondag of maandag voor 17.00 uur hun startbewijs ophalen in Nijmegen. Dat veroorzaakt vooral op maandag elk jaar verkeersproblemen, met soms dramatische gevolgen. Want wie te laat komt, mag niet meedoen. En voor bijna 70 procent van de deelnemers is meelopen met de Vierdaagse een jaarlijks terugkerend feest. Ruim 1900 mensen liepen al vaker dan tien keer mee. Recordhouder is Nijmegenaar Bert van der Lans, die voor de 71e keer hoopt mee te doen.

Over alle jaren gerekend hebben 1.847.300 wandelaars de Vierdaagse gelopen. Van hen behaalden 1.611.276 mensen een Vierdaagsekruisje, een officiƫle Nederlandse onderscheiding.

Deelnemers aan de Vierdaagse zullen volgens Sackers dit jaar geen veranderingen opmerken. De tocht voert achtereenvolgens door Elst, Wijchen, Groesbeek en eindigt vrijdag met de intocht op de Sint Annastraat in Nijmegen. Zoals elk jaar zijn er veel opvallende en onzichtbare veiligheidsmaatregelen en gelden er uitgebreide verkeersmaatregelen. Doorgaand verkeer kan Nijmegen in de Vierdaagseweek beter mijden, adviseren ANWB en Rijkswaterstaat.