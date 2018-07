Luchtmachtdagen terug op de kalender

Na twee jaar afwezigheid gaat Defensie volgend jaar weer Luchtmachtdagen houden. Vliegbasis Volkel is op 14 en 15 juni 2019 het toneel voor het traditioneel drukbezochte evenement, zei een woordvoerder van Defensie maandag naar aanleiding van een bericht van het Brabants Dagblad.

De Luchtmachtdagen worden normaal gesproken twee keer per drie jaar georganiseerd. De editie van 2017 moest echter worden geschrapt omdat Defensie op adem moest komen vanwege diverse buitenlandse missies. Bovendien was er geen geld voor.

De laatste editie van de Luchtmachtdagen was in 2016 in Leeuwarden en trok 280.000 mensen. Defensie gebruikt het evenement onder andere om personeel te werven voor de strijdkrachten.