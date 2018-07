Aantal misdrijven met 11 procent gedaald

Het aantal misdrijven in Nederland is in de eerste helft van dit jaar gedaald, van 421.000 in de eerste zes maanden van vorig jaar, tot 372.000. Dat komt neer op een afname van 11 procent, maakte de politie bekend.

De daling geldt voor bijna alle soorten misdrijven. Vooral de sterke daling van zakkenrollerij (36 procent) valt op.

De politie constateerde eerder dat er een verschuiving gaande is naar andere criminaliteitsvormen zoals cybercrime en ondermijning. Dat laatste betekent dat de de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. Deze ‘onzichtbare’ criminaliteit is volgens de politie een serieus maatschappelijk probleem, waar vaak geen aangifte van wordt gedaan.