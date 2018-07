LTO: droogte jaagt boeren op kosten

De aanhoudende droogte in Nederland speelt veel boeren parten. Het uitzonderlijk zomerse weer jaagt hen op hogere kosten, vooral omdat ze meer moeten sproeien. Tegelijkertijd zullen opbrengsten naar alle waarschijnlijkheid minder zijn, laat landbouworganisatie LTO weten.

Die situatie kan leiden tot ,,zeer problematische oogsten’’, vertelt een woordvoerder van LTO. Daarvan is sprake als de kosten om te oogsten hoger zijn dan de verwachte opbrengst, waardoor boeren gehele percelen van hun land moeten afschrijven. Ook als oogsten wel rendabel blijft, dreigt de fysieke opbrengst zowel in hoeveelheid als in kwaliteit lager uit te vallen dan verwacht.

Van een rampzalige zomer wil LTO echter niet spreken. ,,Boeren zijn nog niet in paniek”, zo schets de zegsman de situatie. ,,Maar ze maken wel substantiële kosten.”

Over de exacte financiële schade kan LTO nog geen uitspraken doen. Evenmin is het duidelijk of een mindere oogst tot hogere prijzen voor landbouwproducten zal leiden ,,Het kan zijn dat je het gaat merken in de frietprijs, of dat aardbeien duurder worden, maar dat is nog puur speculeren.”