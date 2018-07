Stichting MH17: bijzondere herdenking in 2019

De Stichting Vliegramp MH17 wil volgend jaar een bijzondere herdenking organiseren. Het is dan vijf jaar nadat het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Volgens voorzitter van de stichting Piet Ploeg is het belangrijk te blijven herdenken, zo zei hij bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen waar stil werd gestaan bij de vliegramp, dinsdag vier jaar geleden.

,,De herdenking is belangrijk en moet blijven bestaan, misschien niet meer elk jaar, maar ons monument is een plek waar we gezamenlijk, maar ook alleen kunnen blijven herdenken, ook in de verre toekomst.” Hoe de herdenking van volgend jaar eruit moet komen te zien, kan Ploeg nog niet zeggen. ,,Daar gaan we de komende tijd over nadenken. Het is ook afhankelijk van de actualiteit, misschien is er volgend jaar al een rechtszaak.”

Zo’n duizend aanwezigen waren bij de herdenking van de 298 slachtoffers van de vliegramp. Bij het monument, dat vorig jaar werd geopend, zijn even zoveel bomen geplant. De meeste bomen zijn gegroeid. ,,Helaas is ook een aantal bomen doodgegaan”, zei Ploeg. Daarvoor in de plaats worden nieuwe geplant.