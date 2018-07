Lopers geërgerd over water en drukte

Toeschouwers in de doorkomstgemeenten van de Vierdaagse denken de verhitte wandelaars te trakteren door ze nat te spuiten met waterpistolen en tuinslangen, maar dat valt niet altijd in goede aarde. De organisatie van de Vierdaagse heeft woensdag enkele lopers die met een supersoaker medewandelaars natspoten een officiële waarschuwing gegeven, meldde de organisatie.

,,Het is echt niet leuk. Een loper klaagde bij ons dat zijn bril van zijn hoofd is gespoten’’, aldus marsleider Henny Sackers. Wandelaars proberen ook natte kleren te vermijden, want dat zorgt voor schuurwonden en blaren. ,,Wie nat wil worden, zoekt het wel op.’’

Bij de finish van de Vierdaagse was er ook grote ergernis over het feest rond Roze Woensdag in het centrum van Nijmegen. Het was daar zo druk dat het wandellegioen er niet meer door kon. Een uur voor de finishtijd zijn feestvierders van de straten ‘geveegd’ om lopers de kans te geven op tijd binnen te komen.