Jeugd betrapt met limonadeflesjes drank

Handhavers van de gemeente Nijmegen hebben tot nu toe in de Vierdaagseweek 52 minderjarigen betrapt, die alcoholhoudende drank mee wilden nemen naar de Vierdaagsefeesten in de stad. Ze hadden bijna allemaal limonade- of waterflesjes gevuld met drank bij zich, aldus de gemeente donderdag. Omdat alle betrapte jongeren hun drank zonder problemen inleverden, zijn er tot nu toe alleen waarschuwingen en nog geen boetes uitgedeeld.

Drinken en het vervoeren van drank is verboden voor jongeren onder de achttien jaar. De horeca blijkt zich tijdens de Vierdaagse goed aan het alcoholverbod te houden, maar veel jongeren nemen eigen drank mee. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zei kort voor de Vierdaagse dat hij ,,helemaal klaar was met het grote aantal jongeren dat letterlijk en figuurlijk uit de goot gehaald moet worden”.

Volgens de gemeente is deze week tweemaal gecontroleerd bij het NS-station. Donderdag en vrijdag volgen meer controles. De gemeente noemt de actie tot dusverre geslaagd.