Rolstoeler als eerste binnen bij Vierdaagse

Rolstoeler Ronald van Dort (36) uit Ridderkerk heeft als eerste Vierdaagsedeelnemer de 102e Vierdaagse volbracht. De goedgetrainde militair kwam alle vier dagen ruim als eerste binnen in Nijmegen.

Van Dort ging vrijdag zo snel over het parcours dat de speciaal voor de Vierdaagse aangelegde pontonbrug over de Maas bij Cuijk in Brabant nog niet klaar was. Hij is met een speedbootje overgezet, vertelde hij bij terugkomst in Nijmegen. Ook op de andere dagen ging de rolstoeler vaak sneller dan de verkeersregelaars die afzettingen op het parcours moeten regelen.

Van Dort verloor zijn benen tijdens een missie in Uruzgan. Behalve Van Dort doen nog 24 rolstoelers mee aan de Vierdaagse. Zij zijn met ruim 41.000 anderen vrijdagmorgen nog onderweg naar de feestelijke intocht in Nijmegen.