Drukste avond ooit voor Vierdaagsefeesten

De Vierdaagsefeesten in Nijmegen hebben donderdag meer bezoekers dan ooit in het 49-jarige bestaan getrokken. Er waren 265.000 feestvierders in de stad. Het bezoekersaantal wordt elke dag geteld via de camerabeelden waarmee de politie de feesten in de gaten houdt.

De festiviteiten, die zaterdag begonnen en tot en met vrijdagavond duren, hebben dit jaar alle records gebroken. Elke dag waren er ongeveer tienduizend feestvierders meer in de stad dan in andere jaren. Festivaldirecteur Teddy Vrijmoet denkt dat het aanhoudend mooie weer een grote rol speelt: ,,De mensen hebben al een poos aan het strand en aan het water gezeten, ze zijn alweer toe aan wat anders.”

Het grootste meerdaagse feest van Nederland is tot vrijdag zonder incidenten verlopen, zegt de politie. De eerste dagen gaven de honderden openbare toiletten stankoverlast, maar sinds maandag gebruiken de schoonmakers water met citroen- en kersenlucht. Tot vrijdag zijn de feesten door ruim 1,3 miljoen mensen bezocht. Op vrijdagavond komen altijd de meeste festivalgangers naar de stad.