Delfts hyperloopteam wil titel met record

Ze willen hun titel terug, en het liefste met een nieuw record. Een team met 37 studenten van de TU Delft doet zondag mee aan een hyperloopwedstrijd in Californië. Ze gaan voor goud. Al sinds september vorig jaar zijn ze bezig met ontwerpen en bouwen van een speciale race-capsule. De meesten doen dat full-time, hun studie hebben ze er tijdelijk voor stopgezet.

De wedstrijd, de Hyperloop Pod Competition, is georganiseerd door SpaceX. Dat is het ruimtevaartbedrijf van de kleurrijke en controversiële zakenman Elon Musk. Hij is ook de drijvende kracht achter de hyperloop. Dat is een soort vacuümtrein. Een capsule vliegt door een buis, die vrijwel vacuüm is gezogen. Het idee is dat de trein door de lage luchtweerstand enorme snelheden kan bereiken, sneller dan het geluid en sneller dan passagiersvliegtuigen. Een rit Amsterdam-Parijs zou dan een halfuur duren.

Dat is toekomstmuziek. De hyperloop is nu nog een concept. Er zijn een paar testbuizen, maar er is nog geen echte baan. Ooit kan de hyperloop werkelijkheid worden, denkt Maaike Hakker van het Delftse team. ,,Technisch gezien kan de hyperloop er al binnen een paar jaar zijn. Het zal echter wel tien tot dertig jaar duren voordat de hyperloop er kan zijn als het gaat om economie en politiek”, zegt ze. Grootste obstakel: de kosten. De buis kost tientallen miljoenen per kilometer.

Bij de wedstrijd van zondag gaat het om snelheid. De vacuümbuis is 1 kilometer lang. In die korte afstand moeten de capsules vanuit stilstand naar topsnelheid en daarna weer veilig stoppen. Crashen is niet toegestaan. Elk team krijgt één kans en de snelste capsule wint. Het huidige snelheidsrecord staat op ongeveer 384 kilometer per uur. De Delftenaren willen niet zeggen hoe hard hun capsule precies kan gaan, ,,maar als alles goed gaat zullen we dit record zeker verbreken.”

Delft won de eerste hyperloopwedstrijd, begin vorig jaar. Bij de tweede editie, vorige zomer, verloren ze de titel aan WARR Hyperloop, een studententeam van de Technische Universiteit München. De Delftse studenten zien de Duitsers nu ook als hun belangrijkste concurrent, net als Swissloop, een team van de technische hogeschool in Zürich.