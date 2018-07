Amsterdamse Noord-Zuidlijn gaat rijden

De Amsterdamse Noord-Zuidlijn wordt zaterdag geopend. Na ruim vijftien jaar bouwen, kunnen reizigers voortaan in een kwartier met de metro van Amsterdam-Noord naar -Zuid, of andersom. Hoewel de dienstregeling zondagochtend ingaat, is de feestelijke opening al een dag eerder.

Tijdens het openingsprogramma houdt cabaretier Martijn Koning een korte conference over de totstandkoming van de metrolijn. De nieuwe burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, geeft een toespraak. Vervolgens verrichten acht Amsterdammers die in de omgeving van de acht metrostations wonen of werken de symbolische opening op Amsterdam Centraal Station. Het Nederlands Kamerorkest speelt onder meer de Onvoltooide van Schubert. Daarna nemen de paar honderd genodigden vanaf Amsterdam Centraal Station de allereerste officiële metro naar station Noord, waar nog eens zo’n duizend gasten ze staan op te wachten.

Het feestje kost ongeveer een half miljoen euro. In de middag kunnen zo’n 50.000 belangstellenden een gratis testritje maken en zijn er allerlei activiteiten langs het traject. De dienstregeling begint zondagochtend om 07.30 uur.

De opening is rechtstreeks te zien in een speciale uitzending van de NOS op NPO 1.