Meer boetes poep op vlees in slachthuizen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vindt dat slachthuizen meer aandacht moeten besteden aan het voorkomen van verontreiniging van vlees tijdens het slachtproces. De NVWA heeft deze oproep al eerder gedaan, maar het blijkt dat de situatie nog niet echt is verbeterd, aldus de NVWA naar aanleiding van een bericht van RTL Nieuws.

Tussen april 2017 en juni van dit jaar heeft de NVWA 49 boetes opgelegd vanwege mest op vlees bij de slachthuizen, waar runderen, paarden, varkens, schapen en geiten worden geslacht. Dat is ongeveer een verdubbeling in vergelijking met de jaren daarvoor. Toen werden er in een periode van ruim twee jaar tijd 39 boetes aan slachthuizen opgelegd.

Volgens de NVWA geven de boetes geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van Nederlands vlees. ,,Verontreiniging van karkassen (poep op vlees) is wel een bekend voedselveiligheidsrisico. Daarom heeft de NVWA eerder ook al aangegeven dat vooral grote slachthuizen hier meer aandacht aan moeten besteden.”