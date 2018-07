Veel belangstelling voor Noord-Zuidlijn

Een kleine 60.000 mensen hebben zaterdag tijdens de officiële opening de kans aangegrepen om een gratis ritje te maken met de Amsterdamse Noord-Zuidlijn. ,,Het was boven verwachting. Dit was het gedroomde scenario. De mensen zagen het voor de televisie en kwamen spontaan”, zei een woordvoerder van de Noord-Zuidlijn.

Volgens hem waren de passagiersstromen goed beheersbaar. Ook de optredens van verschillende artiesten bij de verschillende stations trokken veel bekijks.

Wel werkte de airco-installatie in twee treinstellen een tijdlang niet en was het er erg warm, maar monteurs hadden dit probleem spoedig verholpen. Ook op het metrostation in Amsterdam-Noord was het onder de glazen overkapping erg heet.