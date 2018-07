Deel scheepsverkeer Amsterdam gestremd

De grote scheepvaart kan vanaf dinsdag geen gebruik meer maken van de zogenoemde Oostroute door Amsterdam. Als gevolg van de langdurige en extreme warmte is het metaal van de bruggen zodanig uitgezet dat die ,,op slot zitten”, aldus een woordvoerster van de gemeente Amsterdam. Het koelen van de bruggen met water uit de gracht helpt niet meer.

Dit betekent dat een twaalftal bruggen dicht blijft. Het gaat om de Berlagebrug, Hogesluis, Torontobrug, Nieuwe Amstelbrug, Magere brug, Walter Süskindbrug, Vas Diazbrug, Hortusbrug, Scharrebiersluisbrug, Kortjeswantsbrug, Langedoksbrug en de Oosterdoksbrug.

De scheepvaart wordt door Waternet geïnformeerd over de sluiting en de omleiding. Schepen kunnen nog wel door de stad van en naar het IJ varen via de alternatieve Westroute. Maar volgens de woordvoerster worden ook de bruggen aan de westzijde van de stad nauwlettend in de gaten gehouden. Dinsdagochtend wordt bekeken of deze route kan openblijven voor scheepvaart.