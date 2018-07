Enkele Nederlanders ontvluchtten bosbranden

Er zijn vooralsnog geen berichten over Nederlandse slachtoffers van de bosbranden in Griekenland. Wel moesten enkele Nederlandse toeristen hun vakantiebestemming verlaten om aan de branden te ontkomen. De alarmcentrale van de ANWB heeft tot nog toe twee meldingen gekregen van vakantiegangers van wie het hotel is afgebrand. ,,Ze zijn via hun touroperator in een ander hotel ondergebracht”, aldus een woordvoerder van de ANWB.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nog toe geen meldingen over slachtoffers of hulpvragen van landgenoten gekregen. Op de website www.ikbenveilig.nl van het Rode Kruis hebben tot nog toe veertien Nederlanders zich geregistreerd om ongeruste vrienden of familie duidelijk te maken dat ze het goed maken. Wie bezorgd is over een bekende die zich in het gebied bevindt waar de branden woeden, kan op die website gericht zoeken.

De natuurbranden in Griekenland hebben tot dusver aan zeker 74 mensen het leven gekost.