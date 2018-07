Grote bosbrand in Maarheeze

Aan de Sterkselseweg in Maarheeze (Noord-Brabant) woedt donderdagmiddag een grote bosbrand. Volgens een woordvoerder van de brandweer staat een bosgebied van ten minste 400 bij 400 meter (16 hectare) in brand.

De brand brak rond 13.00 uur uit. Ongeveer honderd brandweerlieden en vijftien blusvoertuigen rukten uit. Zelfs vanuit Limburg werd assistentie opgeroepen. De brandweer verwacht dat de brand zich niet meer uitbreidt. In het bos van Staatsbosbeheer staan veel droge naaldbomen en er is veel water nodig om het vuur te bestrijden. Het nablussen duurt vermoedelijk nog zeker tot donderdagavond.

Met de rook valt het volgens de brandweer mee. Omwonenden die daar last van hebben, krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie is aanwezig en zal onderzoek doen als er aanleiding voor is.

Vanwege de droogte geldt in Brabant de hoogste risicofase voor natuurbranden.