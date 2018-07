Vitens: wees heel zuinig met drinkwater

Waterbedrijf Vitens geeft zijn klanten het dringende advies nu echt heel zuinig te zijn met het gebruik van drinkwater. Het bedrijf vroeg daar al eerder om, maar zegt nu de oproep nog eens met nadruk te herhalen.

Genoeg drinken is noodzakelijk bij de huidige hitte, maar tuinen sproeien, auto’s wassen, ramen zemen of langdurig douchen is dat niet. ,,Er blijft voldoende drinkwater beschikbaar, maar overbodige dingen moeten we echt niet meer doen”, aldus een woordvoerder van het waterbedrijf.

Vitens doet de oproep donderdag nu het bedrijf al wekenlang te maken heeft met een drinkwatervraag die 30 procent hoger is dan normaal. Gewoonlijk zakt de vraag merkbaar in de vakantietijd, maar daar is nu geen sprake van. Vooral in Oost-Nederland en in Friesland, waar veel toeristen zijn, is de watervraag hoog.

,,We willen ook solidair zijn met de waterschappen, die overal beregeningsverboden moeten afkondigen. Het kan niet zo zijn dat een boer geen water uit de sloot mag halen, maar wel zijn tuin mag sproeien met drinkwater. We lopen op watergebied tegen de grenzen aan”, aldus de zegsman van Vitens.