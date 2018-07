Na hitte volgt overlast door buien

Op diverse plekken in het zuiden en midden van het land heeft de droogte plaatsgemaakt voor flinke regenbuien en windstoten. Over Roosendaal raasde een windhoos. De veiligheidsregio meldt dat veel meldingen over water- en stormoverlast binnenkwamen bij de meldkamer van de hulpdiensten.

Even verderop is de A58 richting Breda ter hoogte van Zegge afgesloten. Takken zijn van bomen losgerukt en op de weg terechtgekomen, meldt Rijkswaterstaat. Ook op de A12 tussen Bodegraven en Gouda zorgen omgevallen bomen voor vertraging. Diverse rijstroken zijn afgesloten, de weg is nog wel begaanbaar.

In Boxtel en Vlijmen rukte de brandweer uit om bomen en grote takken van de weg te halen.

Ook veel andere plaatsen, zoals Rotterdam en Den Bosch, kregen plensbuien over zich heen. Volgens het KNMI kunnen in het zuiden en midden van het land onweer en windstoten tot 70 kilometer per uur voorkomen.