School rouwt om overleden Koen (17)

Leerlingen en medewerkers van Het Baarnsch Lyceum hebben donderdag stilgestaan bij het plotselinge overlijden van de zeventienjarige Koen van Keulen. Ze kwamen naar de school om steun bij elkaar te zoeken. ,,Het was een mooie en rustige bijeenkomst. Er zijn bloemen gelegd en er werd veel gepraat en geknuffeld”, vertelt zorgcoördinator van de school Hedda Smelik.

Van Keulen zou komend jaar naar 6 vwo gaan. Hij kwam vorige week door een val om het leven in de buurt van het Gardameer in Italië. Pas dagen later werd zijn lichaam na een grote zoekactie gevonden.

Op de bijeenkomst waren vooral bovenbouwleerlingen. ,,Ze hebben het zwaar”, zegt Smelik. ,,Dit hoor je niet mee te maken op zo’n jonge leeftijd.” Om de jongeren bij te staan waren een jeugdarts en medewerkers van Slachtofferhulp Nederland aanwezig.

In de aula van de school is een herdenkingshoek ingericht. ,,Leerlingen kunnen daar kaarten schrijven voor de familie”, aldus de zorgcoördinator. Voor leerlingen en medewerkers die vanuit het buitenland een boodschap willen achterlaten, heeft de school een condoleanceregister online gezet.

De bijeenkomst was een ,,eerste stap”, zegt Smelik. Aan het begin van het schooljaar wil de school een uitgebreidere herdenking organiseren.